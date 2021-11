Continua a fare parlare di sé, in negativo, la stazione ferroviaria di Ferentino, se non altro per i parcheggi privi di vigilanza e "visitati" spesso da ladri e vandali. Negli ultimi tempi diversi veicoli sono stati danneggiati o aperti da ignoti e si ripetono gli appelli dei pendolari agli enti competenti, perché provvedano a mettere in sicurezza quel luogo troppo importante per la comunità. L'ultima autovettura in sosta allo scalo, presa di mira, appartiene a Maria Veronica Rossi, responsabile dei giovani provinciali della Lega. Anche lei, infatti, si serve della strada ferrata per raggiungere da Ferentino quotidianamente Roma. Non c'è rimasta granché bene ieri sera quando ha visto il suo veicolo.

"Il problema sicurezza nell'area del parcheggio della stazione di Ferentino – osserva Rossi non è stato ancora risolto dall'amministrazione comunale. Purtroppo si continuano a verificare inaccettabili episodi di danneggiamenti e saccheggi alle auto dei pendolari.

La Lega di Ferentino ribadisce e mette al centro dei suoi obiettivi la sicurezza della città che sembra non essere attenzionata dall'amministrazione comunale.

La mia auto aggiunge è stata danneggiata, anche io infatti come tanti pendolari al ritorno da una giornata lavorativa, mi sono vista costretta a tornare a casa con l'auto rovinata. Nonostante i numerosi solleciti delle persone che hanno avuto danni alle proprie auto, continuano a manifestarsi questi episodi che condanniamo e che devono essere risolti. Proponiamo conclude Rossi di installare in via privata la videosorveglianza per la sicurezza dell'area dello scalo ferroviario a tutela dei pendolari".

Sicuramente dovrà essere trovata una soluzione ai continui episodi negativi che si verificano alla stazione ferroviaria, così da garantire maggiore sicurezza ai pendolari.