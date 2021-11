Cinquantenne cade mentre raccoglie le olive, trasportata al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma per le cure del caso. È successo ieri in un terreno nella zona di Tecchiena. Sul posto il personale medico che dopo aver prestato le prime cure ha disposto per la donna il trasferimento in una struttura ospedaliera più attrezzata per le cure del caso. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina di ieri. Diverse le ferite riportate dalla cinquantenne.

Chiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui la donna è stata trasportata a Roma. L'elicottero dell'Ares 118 è atterrato poco distante dal luogo della caduta per poi rialzarsi in volo alla volta della Capitale. Per fortuna non è in pericolo di vita. Diverse le persone che hanno raggiunto la zona anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi.