Un pomeriggio di incidenti stradali, quello di ieri, sull'autostrada A1 in territorio di Anagni. Tutto è avvenuto poco prima delle 15, quando tra i caselli di Anagni-Fiuggi e Ferentino si sono formate lunghe code di veicoli a causa di due incidenti avvenuti in quel tratto.

Il primo si è verificato in direzione Napoli, al km 611 dell'autostrada, nei pressi dell'area di servizio La Macchia. Sono rimasti coinvolti tre autoveicoli che si sono tamponati a catena. Il sinistro ha causato soltanto danneggiamenti alle carrozzerie delle macchine, nessuno degli occupanti ha riportato ferite.

A qualche chilometro di distanza, un furgone ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. L'autista, che viaggiava da solo, si è reso subito conto di quanto stava accadendo ed ha avuto la prontezza di togliersi dalla corsia autostradale e accostarsi nella piazzola di sosta più vicina. Il mezzo è stato distrutto dalle fiamme in pochi minuti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone insieme agli agenti della Polizia autostradale, che hanno operato anche nel primo incidente. Anche in questo caso non si registrano feriti.

Le uniche conseguenze dei due incidenti sono state il rallentamento del traffico nel tratto interessato, ritornato alla normalità dopo che il furgone incendiato e le macchine danneggiate sono state rimosse.