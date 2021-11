Ben 100.000 euro per la concessione di un contributo straordinario agli studenti residenti sul territorio comunale: questa l'importante iniziativa dell'amministrazione di San Vittore del Lazio.

«Ovviamente secondo le fasce riportate nell'avviso pubblico reso noto sul sito del Comune di San Vittore del Lazio» fa sapere il sindaco Nadia Bucci.

In questo modo sarà possibile ricevere un supporto economico per le diverse spese relative allo studio.

Il modulo sarà scaricabile dal sito e dai vari social del Comune. La domanda dovrà essere presentata in forma cartacea all'ufficio protocollo o inviata a: info@comune.sanvittoredella zio.fr.it, fino al 10 dicembre.

Potranno aderire tutti gli studenti a partire dalla scuola dell'Infanzia fino agli studenti universitari che risiedono nel Comune. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0776-335037.