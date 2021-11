Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 10 novembre: 7.891 casi e 60 vittime. I tamponi effettuati sono stati 487mila. Il tasso di positività torna a salire fino all'1,6%. Ieri era allo 0,9%.

Ieri si erano registrati 6.032 casi e 68 vittime, con la quota degli attualmente positivi che era tornata sopra 100mila. Aumentano ancora i ricoveri: più 2 in terapia intensiva, per un totale di 423. Gli ingressi giornalieri sono 34 (ieri 52). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.447, ovvero 11 in più rispetto a ieri.