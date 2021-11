Torna la sosta oraria. Dopo un lungo periodo in cui il Comune aveva deciso di non ricorrere al disco orario per il parcheggio lungo alcune strade del centro, adesso si è deciso di farvi ancora ricorso. Vista la carenza di parcheggi, la sosta regolamentata sarà sinonimo di equità perché, grazie alla rotazione, darà possibilità a più cittadini di beneficiare del posto auto.

Lo strumento che si è ritenuto più idoneo allo scopo è il disco orario. Le strade interessate sono viale Umberto I (lato sinistro), dove si trova anche la sede comunale, via Don Luigi Sturzo (lato destro, dall'attraversamento pedonale antistante il bar fino all'esercizio di vicinato "La Casa del Colore), via Cavour (lato destro) e viale San Rocco (entrambi i lati), in pratica il cuore commerciale del paese.

Nello stesso tempo si è avuto riguardo di consentire, con le dovute modalità, lo scarico e carico di merci in adiacenza della piazza, come il regolare svolgimento di alcune cerimonie religiose, in particolare funerali e matrimoni, possibili senza intralciare il traffico. Il tutto è riportato nell'ordinanza numero 34 emessa lo scorso 5 novembre ed entrata in vigore lunedì 8 novembre, a firma del responsabile del servizio di Polizia locale, la dottoressa Francesca Parisi.

Il divieto è valido dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al sabato, con tempo di sosta massimo di 60 minuti.

Al contempo si autorizza la sosta all'interno di Piazza XI Febbraio ai veicoli utilizzati in occasione di matrimoni e funerali, purché si faccia richiesta al Comando della Polizia locale, come pure è consentita "all'imbocco di Piazza XI Febbraio la sosta momentanea dei veicoli utilizzati per lo scarico e carico merci.