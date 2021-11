E' morto al Santa Maria Goretti a causa delle gravissime ferite riportate l'uomo di 83 anni coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Bruxelles a Latina, al Colosseo.

L'anziano secondo i riscontri della polizia locale, stava attraversando la strada utilizzando un mezzo per deambulare, una specie di carrozzina quando è avvenuto l'impatto con un'auto condotta da un 50enne del capoluogo pontino, la vettura proveniva dalla zona del campo del San Pietro e Paolo in direzione via Bruxelles. La vittima abitava a poca distanza dal luogo dell'incidente.