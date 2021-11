Open day all'Istituto tecnico economico di Ceprano: decolla il progetto orientamento destinato agli alunni che frequentano l'ultimo anno delle scuole medie e che a gennaio dovranno effettuare la scelta della scuola superiore a cui iscriversi il prossimo anno. Il 27 novembre è in programma il primo open day con l'apertura dell'istituto di piazza Martiri di via Fani; sarà possibile effettuare visite, partecipare ai laboratori didattici, conoscere da vicino l'offerta formativa della scuola da cui ogni anno escono diplomati che si inseriscono nel mondo del lavoro o proseguono il cammino di studi universitari.

L'offerta formativa del Tecnico economico è ampia; il suo fiore all'occhiello è l'alternanza scuola-lavoro, una modalità didattica alternativa che coniuga lo studio in classe all'esperienza diretta in azienda e negli enti.

I ragazzi del triennio, forti degli studi teorici, si misurano sul campo affiancati da tutor aziendali e scolastici, impegnati in attività lavorative negli uffici e negli studi.

Spesso accade che appena diplomati vengano assorbiti proprio nelle attività in cui hanno maturato il tirocinio.

Importanti anche le esperienze formative che vedono protagonisti gli studenti in convegni interattivi, studi storici, premi letterari, concorsi.

Insomma, il loro bagaglio culturale ed esperienziale è frutto di conoscenze e competenze articolate, acquisite anche attraverso la scuola aperta che contribuiscono a formare cittadini. Questo l'arduo lavoro svolto dai docenti che, consapevoli della rapida evoluzione del processo culturale e formativo, utilizzano tutti gli strumenti e le strategie moderne per far crescere giovani capaci, responsabili, consapevoli e di successo.

L'appuntamento per conoscere nei dettagli l'offerta formativa dell'Ite è per il 27 novembre. A seguire sono previste analoghe aperture.