Incidente stradale ieri mattina a Marina di Minturno all'incrocio tra via Appia e via Gioiello. Un impatto che ha causato il ferimento di una ragazza di diciassettenne di Formia, la quale si trovava a bordo di uno scooter, che, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una 147, condotta da un quarantaseienne del luogo.

La giovane è stata trasferita all'ospedale Dono Svizzero di Formia, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente ha operato una pattuglia della Polizia locale di Minturno composta da Maria Grazia Del Mastro e Decio Carino, che, seppur assunti il primo novembre scorso, hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito, non essendo disponibili altri agenti di forze di polizia.

Ne ha risentito il traffico sulla via Appia, che ha subito dei rallentamenti.