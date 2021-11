66 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h, su un totale di 1295 tamponi. I negativizzati sono 31, mentre i ricoverati salgono a 21. I decessi restano fermi a quota zero. Nuovo record di tamponi m anche di contagi in provincia. L'incidenza è ai massimi livelli da maggio.

La mappa dei contagi

Dei 66 nuovi casi, 10 sono a Frosinone che registra il record peggiore in provincia seguita da Fiuggi con 8 casi in più. 7 ad Anagni, Cassino e Ferentino, 4 a Paliano e Patrica, 3 a Monte San Giovanni Campano, 2 a Sora e Vallecorsa. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Acquafondata, Acuto, Arnara, Ceccano, Collepardo, Filettino, Morolo, Piglio, Serrone, Supino, Trivigliano e Vicalvi.

Il confronto con ieri

Ieri 63 nuovi casi con 23 guariti, nessun deceduto e

19 ricoverati nei reparti Covid. Dei 63 contagi, 14 sono di Ferentino, 7 di Cassino, 6 di Anagni, 4 di Frosinone e Sora, 3 di Alatri e Paliano, 2 di Ausonia, Cervaro, Piglio, Serrone e Vallerotonda, 1 di Broccostella, Castro dei Volsci, Ceccano, Fiuggi, Fumone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, San Giorgio a Liri,

Strangolagalli, Supino, Veroli e Vicalvi.