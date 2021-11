Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex, va a casa della donna e la aggredisce dopo una violenta lite. Lei è finita in ospedale, lui è stato arrestato.

I fatti

Ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia hanno arrestato per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 64enne del luogo, già censito per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L'uomo, sottoposto al provvedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente, - secondo quanto accertato dai militari - nel pomeriggio di ieri, violando le prescrizioni dettate dal provvedimento, si è recato presso l'abitazione della donna innescando una lite sfociata poi in una colluttazione.

La donna è riuscita a chiedere aiuto allertando il 112 e i carabinieri sono subito intervenuti sul posto per bloccare la lite ed evitare conseguenze peggiori. Il 64enne è stato arrestato, mentre la donna è stata trasportata presso l'ospedale di Alatri per le cure del caso, venendo dimessa con prognosi di 3 giorni. L'ex violento è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Alatri in attesa del rito per direttissima.