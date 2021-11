Aveva approfittato della giornata di sole per raccogliere le olive insieme ad alcuni familiari. Ma all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduta da una scala. Ferita una donna di 60 anni. Trasportata con l'eliambulanza al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma. È successo ieri mattina in località Foreste, alla periferia del borgo di Boville Ernica. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

La ricostruzione

Erano circa le 11 quando è avvenuto l'incidente. La donna stava raccogliendo le olive quando è scivolata da una scala ed è finita sulla ringhiera di una recinzione. Immediatamente i familiari che erano con lei hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza. Ma vista la gravità delle ferite riportate, i medici ne hanno disposto il trasferimento in un struttura sanitaria più attrezzata per le cure del caso.

Chiesto pertanto l'intervento di un'eliambulanza che è atterrata in un terreno in via Antica. La bovillense è stata trasportata al policlinico "Gemelli" delle Capitale. Ha riportato un politrauma, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Grande lo spavento anche dei parenti che erano con lei. Diverse le persone che hanno raggiunto il posto richiamate dall'arrivo dei soccorsi e soprattutto dell'eliambulanza che poi si è rialzata in volo alla volta del "Gemelli" dove la donna è stata ricoverata.