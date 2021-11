Prorogata la data per la richiesta dei buoni acquisto di beni alimentari e farmaci. Infatti, è possibile produrre la domanda di accesso ai benefici fino al 15 novembre. I buoni spesa introdotti nella fase dell'emergenza Covid rappresentano un importante sostegno ai cittadini in difficoltà, in quanto l'erogazione assicura un aiuto primario a tante persone che si sono ritrovate senza lavoro o comunque in condizioni difficili, non riuscendo a far quadrare i bilanci familiari.

I buoni spesa distribuiti agli aventi diritto assicurano alle famiglie beni di prima necessità da acquistare nei negozi che si rendono disponibili a collaborare per tale operazione, oltre alla possibilità di coprire le spese relative ai farmaci. Si tratta di una forma di sostegno fondamentale, che con l'emergenza sanitaria ha ridato dignità a tanti nuclei familiari, soprattutto quelli con bambini, dove le esigenze sono molteplici. I buoni spesa erogati per la prima volta nel 2020, sono stati rinnovati nel 2021. Sono destinati a quanti hanno perso il lavoro, o alle famiglie dove si sono ridotte drasticamente le entrate e quindi hanno difficoltà a mantenere gli equilibri economici.

Intanto, la ripresa è partita tiepidamente, le notizie di questi giorni relative ai contagi non sono confortanti, ma bisogna dare fiducia e sostegno economico alla popolazione per superare le difficoltà, facendoli ripartire lentamente. L'aiuto delle istituzioni è fondamentale in un piccolo centro come Pico, dove tutte le persone che ne hanno bisogno devono essere valorizzate professionalmente e umanamente