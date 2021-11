La stagione sciistica è ormai alle porte e tutti aspettano la neve per tornare dopo un anno a sciare sulle piste di Campo Staffi sperando che cada copiosa come il passato inverno. Ma sono molti a chiedersi cosa sta facendo il Comune di Filettino per farsi trovare pronto all'appuntamento. «Sono state inviate – dice il sindaco di Filettino Gianni Taurisano - le lettere alle tre ditte che hanno manifestato interesse per la gestione degli impianti di Campo Staffi per i prossimi 18 mesi.

Il giorno 11 novembre scade il termine per la presentazione delle offerte che saranno valutate dall'ufficio tecnico.

Intanto stiamo formalizzando con l'Ustif – dice ancora Taurisano – per i vari nulla osta necessari per l'utilizzo degli impianti di risalita e stiamo provvedendo alla nomina del nuovo direttore d'esercizio». Insomma, a breve si dovrebbe sapere il nome del gestore di Campo Staffi per il prossimo anno e mezzo sperando che il Covid sia solo un lontano ricordo e che i metri di neve caduti la passata stagione accompagnino anche questa: sarebbe una bella cosa per tutto il circo bianco che ha sofferto non poco la chiusura dello scorso anno, anche se la pandemia ha fatto riscoprire questi luoghi a molte famiglie che avevano dimenticato Filettino.