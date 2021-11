Mattinata iniziata col trambusto in un condominio di via Bellini. Un giovane è stato trovato nascosto nelle scale da alcuni inquilini, nel quartiere gli agenti del commissariato erano intenti in una ricerca all'uomo.

Poco prima si era registrato un tentato scippo. Grazie alla prontezza degli inquilini e all'intervento degli agenti il ragazzo è finito in manette. È accaduto tra le 8.30 e le 9 di mattina.

Tra le ipotesi, quella che il giovane possa essere l'autore anche dello scippo che si è registrato nei giorni scorsi poco distante. Guardia alta in centro.