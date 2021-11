Si accendono le luminarie nella città di San Tommaso, padrone di casa il sindaco Libero Mazzaroppi e tanti, anzi tantissimi, gli "invitati" per l'occasione. Domenica Aquino ha accolto migliaia di persone: «Ad Aquino, non ci piace la solitudine. Lo scorso anno, in pieno lockdown, in una piazza surreale perché vuota, dicemmo che accendere le luci di Natale significava illuminare i cuori e dare speranza al futuro per ripartire. Ecco. domenica sera eravamo in migliaia - ha dichiarato soddisfatto il primo cittadino - Le luminarie e il Magico villaggio di Babbo Natale di Aquino, oggi, sono come quelle cose che impari e non dimentichi mai più».

«Grazie alla Pro loco, per l'immenso e impagabile impegno, per la passione messa in campo, ai miei delegati alla Cultura Carlo Risi e allo Spettacolo e Turismo Maurizio Gabriele, a tutta la mia amministrazione che, fin dal primo giorno del nostro insediamento, ha sempre creduto in questa concreta opportunità di crescita e sviluppo - ha continuato Mazzaroppi - Un plauso colmo di fraterna gratitudine alle autorità che hanno partecipato e a tutti voi concittadini e amici di questa nostra meravigliosa città che ci onorate della vostra gradita e magnifica adesione e costante presenza. Ora, Andiamo avanti insieme».

La magia rivive nel borgo, non sono solo semplici luci o simpatici elfi che intrattengono i piccoli a fare la differenza, è un momento speciale dedicato a tutti, che rende la città accogliente, che sostiene il commercio e che offre la possibilità di vivere emozioni intense a chilometro zero. Comprensibile la soddisfazione del sindaco Mazzaroppi.