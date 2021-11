Il 7 novembre 2021 a Frosinone è destinato a passare alla storia come uno degli eventi legati ai cambiamenti climatici. La stazione meteo del Comune di Frosinone, in piazza VI dicembre, alle 14.30 di domenica ha registrato un record con i 24,1 gradi toccati.

«È stato stracciato il precedente record di 22,9 gradi (novembre 2015) della temperatura massima registrata nel mese di novembre dalla stazione meteo comunale (dati a partire dal 2008)», rileva Stefano Ceccarelli, presidente del circolo il Cigno di Legambiente.

Il dato già di per sé clamoroso fa il paio con un altro numero: era dal 4 settembre che non si raggiungeva una temperatura così elevata nel capoluogo, sempre secondo i dati raccolti dall'ufficio meteo comunale.

Il tutto contornato da un periodo di forte piovosità: in un terzo dei giorni è caduta già circa la metà della pioggia che storicamente si ha nel penultimo mese dell'anno.

Quanto al caldo di domenica Ciampino con 26,1 gradi ha registrato il primato dal ‘44. Se domenica il picco è stato raggiunto con 24,1 gradi, ieri la temperatura massima è stata di 17,5, entrambi i dati sono superiori alla media del mese che, attualmente, èa 14. Novembre 2020 si è chiuso a una media di 12,4 gradi, di mezzo grado superiore al dato storico. Sorprende, finora, il dato della piovosità a Frosinone alta, sempre su dati dell'ufficio meteo.

A novembre sono caduti già 94 millimetri di pioggia (solo ieri 21). Basti considerare che novembre 2020 è andato in archivio con 57,4 a -153 millimetri dalla media storica di 210,4. Media che, con i ritmi della prima decade, si rischia di oltrepassare. Va però aggiunto che dicembre 2020 fu particolarmente piovoso con 283,2 millimetri a più 145. Nonostante questo il 2020 è stato un anno poco piovoso con un meno 152,8 rispetto al dato storico. Attualmente, l'anno viaggia a -225 millimetri. Normalmente novembre e dicembre sono mesi particolarmente piovosi.

Novembre in 13 anni solo tre volte, di cui una lo scorso anno, è stato sotto i 100 millimetri di pioggia. Ora bisognerà vedere se la seconda o la terza decade di novembre porterà altra pioggia e un abbassamento delle temperature, atteso che ora si viaggia 2,1 gradi oltre la media.