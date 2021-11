"Dal rifiuto al fiore", al via il compostaggio domestico.

Dopo la raccolta differenziata un nuovo servizio a tutela dell'ambiente. La campagna di comunicazione parte dalle scuole. Si tratta dell'iniziativa promossa dall'Unione Cinquecittà, sempre attenta alla tutela dell'ambiente. Dopo la raccolta differenziata dei rifiuti, che già da diversi anni ha coinvolto con ottimi risultati i Comuni di Aquino, Roccasecca, Colle San Magno, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia, l'ente chiama le famiglie a fare un ulteriore sforzo: riciclare in proprio gli scarti domestici (della cucina e del giardino) trasformandoli in compost.

«È l'ennesima iniziativa di grande civiltà dell'Unione Cinquecittà che avvicina la gente, le famiglie al rispetto dell'ambiente - afferma Libero Mazzaroppi, presidente dell'Unione - Noi abbiamo già nel passato attivato delle buone pratiche amministrative che hanno dato dei frutti positivi. Esprimo soddisfazione anche a nome di tutti gli altri sindaci coinvolti che nei prossimi giorni attiveranno ulteriori iniziative».

Proprio dalle scuole partirà nei prossimi giorni la campagna di comunicazione. Agli istituti scolastici che potranno ospitarla verrà donata una compostiera. «Andare nelle scuole - aggiunge Mazzaroppi - è un ulteriore suggello di questa buona iniziativa che assume una importanza rilevante. È dalle generazioni future e dai ragazzi che bisogna partire per disegnare qualcosa di più efficace».