Grande spavento per un incidente questa mattina nel centro di Isola del Liri, dove un furgone si è schiantato davanti alle vetrine di un negozio. E' accaduto intorno alle 11.20 a Capocroce, l'incrocio tra via Nazionale, via Verdi e via Napoli. Da una prima ricostruzione è emerso che il furgone procedeva da via Nazionale verso via Verdi, in direzione della cascata, quando il conducente ha perso il controllo e il mezzo ha finito la sua corsa sull'edificio della nota profumeria e pelletteria "Medici". Fortunatamente l'uomo alla guida del furgone non ha avuto conseguenze. Sul posto si sono subito portati gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per disciplinare il traffico. Il furgone è stato poi rimosso da un carro attrezzi e la circolazione è tornata alla normalità.