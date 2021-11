Audizione in commissione dodicesima del Consiglio regionale, presieduta da Enrico Cavallari, in merito al Piano regionale di soccorso per il rischio sismico della Regione Lazio. Il piano, di cui allo schema di deliberazione della Giunta regionale, decisione n.

52 del 12 ottobre 2021, è stato illustrato dal direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Carmelo Tulumello.

Il direttore Tulumello ha detto che il piano di cui si è trattato ieri è probabilmente una delle cose più importanti con cui ha a che fare l'Agenzia; con questo piano si vuole mettere a sistema la capacità di coordinamento degli enti che devono intervenire in caso di evento sismico da parte dell'Agenzia.

Nei casi più recenti, ha detto ancora Tulumello, si è potuta constatare la capacità di risposta dell'Agenzia, ma questo piano era necessario in caso di non auspicabili eventi futuri analoghi. Questo piano, ha aggiunto Antonio Colombi, uno dei suoi estensori, ha le sue origini nel 2014.