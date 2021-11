Sono 63 i nuovi positivi al Covid in Ciociaria. Lo riporta l'ultimo bollettino della Asl di Frosinone. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1259 tamponi in provincia. I negativizzati sono 23. I ricoverati sono 19. Fortunatamente non si segnalano decessi.

La situazione nei Comuni

Il centro con il maggior numero di contagi è Ferentino con 14 casi. Seguono Cassino con 7, Anagni con 6, Frosinone e Sora con 4, Alatri e Paliano con 3, Ausonia, Cervaro, Piglio, Serrone e Vallerotonda con 2, Broccostella, Castro dei Volsci, Ceccano, Fiuggi, Fumone, Isola del Liri, Strangolagalli, Supino, Veroli, Vicalvi con 1.