Il sindaco di Castelnuovo Parano Oreste De Bellis ha riaperto ieri mattina le scuole, che con un'ordinanza ad hoc aveva chiuso all'inizio della scorsa settimana a causa di un caso di positività al Covid registrato nella comunità scolastica, e riconducibile a un cluster familiare.

Il virus aveva fatto anche una nuova vittima.

«Dispiace che un nostro caro concittadino, il pasticciere Erminio Di Fazio, improvvisamente sia deceduto, come da comunicazione Asl è risultato positivo al Covid.

Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, una morte non trova mai giustificazioni valide.

Purtroppo il Covid non è stato sconfitto, dobbiamo prestare massima attenzione» aveva affermato il sindaco.

«Purtroppo si sono registrati troppi contatti inopportuni e ravvicinati violando i protocolli, e questo è grave perché mettiamo a rischio noi stessi e gli altri».