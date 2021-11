Due feriti e diversi mezzi coinvolti, tra cui un camion ribaltato sul ciglio della strada. Questo il bollettino dell'incidente verificatosi nella tarda serata di domenica 7 novembre. Più precisamente il sinistro è avvenuto lungo la Strada statale Formia-Cassino S.R.

630 variante 7, nel Comune di Formia, all'incirca all'altezza dell'incrocio con via Mergataro.

Al momento non sono note le cause, né la dinamica dell'incidente a cui le autorità competenti stanno lavorando incessantemente, ma ad essere coinvolti nell'accaduto diversi mezzi, tra cui un autoarticolato, un cosiddetto cinque assi autoarticolato, finito ribaltato su un fianco sulla careggiata ed almeno un'autovettura.

Sul posto immediato l'intervento dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e del personale sanitario. In particolare l'intervento dei Vigili del fuoco di Gaeta è stato necessario per collaborare con il personale sanitario ad estrarre dalle autovetture coinvolte i due conducenti, feriti.