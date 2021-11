Intorno alle 21 di domenica il tam tam sui social.

"Ladri in azione a Colle Capito". Sono scappati nelle campagne". Tam tam anche nei vari gruppi whatsapp.

La notizia del furto avvenuto poche ore prima e alcuni colpi successivi che sono stati tentati hanno fatto scattare l'allarme tra i residenti. Rubati soldi e oro da un'abitazione. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari. Hanno neutralizzato l'allarme antifurto, ricoprendo di schiuma la sirena per coprirne il suono e probabilmente narcotizzato i due cani. Altri furti registrati tra giovedì e venerdì al Giglio.

E diversi i tentativi. Non sono andati a segno perché i proprietari hanno avvertito dei rumori e i ladri sono fuggiti. Trovate recinzioni tagliate.

I fatti

Sono usciti di casa verso le 18. Sono stati fuori poco più di un'ora. Erano andati a trovare un parente.

Al ritorno verso le19.15 l'amara sorpresa. Il portone era spalancato. I due cani erano strani. Una volta all'interno la conferma. Qualcuno durante la loro assenza aveva fatto "visita" nella loro casa. Cassetti e armadi spalancati. Stanze a soqquadro. I banditi in azione a Colle Capito hanno portato via circa 500 euro e oggetti in oro. A quel punto non è restato altro da fare che contattare le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri per cercare elementi utili a risalire agli autori. Altri raid sono andati a vuoto.

I malviventi sono entrati in azione anche poco distante, in via Soprone. Di mira alcune case che si trovano su una strada sterrata. Avvistati da alcuni residenti sono stati costretti a fuggire nelle campagne in direzione dello Sporting Club Zeppieri. In questi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni in molte zone della Ciociaria di auto sospette e della presenza di persone ritenute potenzialmente dedite alla commissione di furti.

Ricordiamo che è importante la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, per cercare di risalire agli autori dei raid e cercare di fermarli.