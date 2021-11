Veicolo finisce in un canale di scolo a bordo strada, donna ferentinate miracolata. L'incidente si è verificato verso le 11 ieri mattina sulla Casilina nord, all'altezza del chilometro 68,800, in territorio di Ferentino. Una cunetta profonda circa un metro, senza protezione, fa paura e non è la prima auto che ci finisce dentro. Per fortuna la donna, che viaggiava in direzione Roma, non ha riportato traumi particolari, ma solo tanta paura. Il posto è stato raggiunto dagli operatori del 118 contattati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno pensato al peggio e dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi e provveduto alle operazioni di viabilità.

Non sono chiare le cause dell'incidente, potrebbe essersi trattato di un malore, è una delle ipotesi.

L'auto, una Chevrolet, ne è uscita distrutta, mentre la conducente è stata assistita sul posto dai medici.

Intanto si riaccendono i riflettori sulla via Casilina, spesso teatro di incidenti. E procedendo in direzione Ferentino centro, a un paio di chilometri di distanza, si arriva al bivio spesso alla ribalta della cronaca, all'ingresso nord, dove è molto attesa la rotatoria che sicuramente andrà a migliorare la viabilità, scongiurando i rischi che corrono a tutt'oggi gli automobilisti in entrata e in uscita da Ferentino.

Sembrava cosa fatta l'apertura del cantiere, ma evidentemente qualche contrattempo ne rimanda l'allestimento.

Non resta che augurarsi l'inizio dei lavori entro l'anno corrente, di modo che entro la fine del 2022 la rotonda sarà stata completata. Il costo dell'opera 1.786.911,13 euro. Essa prevede anche un raccordo che s'innesta con il quartiere Tofe, per consentire di decongestionare il traffico in quella direzione. L'appalto se lo è aggiudicato la "Mario Cipriani" Srl.