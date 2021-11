Auto si ribalta in via Marittima dopo essere finita contro un albero. Ferita una donna. È successo poco prima delle 19 nella parte bassa del capoluogo. Sul posto gli operatori del 118 per prestare le prime cure alla quarantacinquenne e trasportarla in ospedale.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti inoltre i carabinieri per i rilievi di rito.