Domenica mattina ad Isola del Liri. Nel mirino ancora una volta le fioriere che limitano gli spazi sul corso che ormai è a senso unico. Sono stati recuperati i filmati delle telecamere che riconsegneranno la realtà dei fatti, ma con molta probabilità un'auto ha urtato le fioriere distruggendole e poi è andata via. Risalgono a pochi giorni fa le lamentele di un gruppo di commercianti del centro che ha scritto al sindaco Massimiliano Quadrini. «Molti concittadini hanno ribattezzato "Isola del weekend", altri ancora "Isola del sabato sera". Ma se lei dovesse aprire al centro di Isola un negozio di scarpe, un negozio di fiori, un'edicola o una cartolibreria lo farebbe ? Sicuramente no. I nostri con dieci minuti di macchina vanno a Sora».

Ed i commercianti hanno poi chiesto un passo indietro sulla scelta del senso unico. Non è mancata la riposta del primo cittadino: «L'istituzione del senso unico è stata decisa proprio per dare nuovo impulso al commercio cittadino oltre che per conseguire un maggiore decoro urbano, ridisegnando gli spazi per automobilisti e pedoni. Creando il senso unico abbiamo accresciuto il numero dei parcheggi, garantito un completo utilizzo dei marciapiedi e assicurato spazi assolutamente vitali per gli esercizi di ristorazione, altrimenti condannati a una chiusura di fatto delle attività. La collocazione di pedane esterne agli esercizi è un fenomeno che si è verificato in tutte le città italiane e la crisi del commercio è fenomeno internazionale.

I parcheggi dedicati al commercio ci sono – ha concluso Quadrini –. Siamo a disposizione per ogni suggerimento e per ogni idea finalizzata al miglioramento, non saremo mai disponibili a polemiche inutili e inconcludenti e invitiamo tutti i commercianti al confronto costante, sereno e costruttivo, cui sempre ci siamo ispirati».