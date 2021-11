Approfittava della chiusura delle attività commerciali per la pausa pranzo e le ore del primo pomeriggio per le abitazioni, utilizzando ogni volta uno scooter, probabilmente sempre lo stesso, per allontanarsi velocemente, dopo aver commesso i furti. Le indagini svolte dai carabinieri hanno permesso di risalire all'autore dei raid, almeno di cinque furti in esercizi commerciali e due in abitazione a Isola del Liri e Castelliri. Eseguito un ordine di carcerazione dai militari della stazione di Monte San Giovanni Campano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cassino nei confronti di un trentatreenne, già censito per reati contro il patrimonio. L'uomo deve scontare la pena di tre anni, sette mesi e dodici giorni di reclusione per vari reati.

