Chiusa l'area di accesso per il pubblico al laghetto di Capod'acqua, a causa del parziale crollo del muretto di sostegno e della staccionata. Ieri mattina, la polizia municipale, ha provveduto a transennare e inibire l'accesso in tutta l'area interessata.

Da un primo rilievo, sembra che il cedimento del muro, sia stato causato dalle piogge di questi ultimi giorni. I tecnici comunali sono già al lavoro per valutare cause e danni, al fine di consentire l'avvio dei lavori necessari per ripristinare l'accesso all'area, nel più breve tempo possibile.