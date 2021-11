A breve si alzerà il sipario sulla stagione invernale del teatro Manzoni. Domani sarà presentato il cartellone in programma nei prossimi mesi. «Oltre agli spettacoli in abbonamento, che sono 13, saranno presentati altri 5 spettacoli in cartellone ma fuori abbonamento, per un totale di quasi 20 spettacoli» ha già annunciato Enzo Pagano, direttore del teatro di piazza Diamare.

Sale l'attesa di conoscere chi calcherà il palco al Manzoni, scatta il conto alla rovescia. Sarà sicuramente offerta la possibilità di acquistare l'abbonamento. L'offerta variegata andrà incontro alle esigenze del più variegato pubblico. Dopo anni di assenza e dopo un piccolo assaggio con la stagione estiva, si alza il sipario sul palco del Manzoni, e domani alle 11 saranno presentati gli eventi in cartellone.