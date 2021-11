Rocambolesco incidente nella notte tra sabato e domenica alla periferia di Sora.

Due auto erano impegnate a occupare la rotatoria sulla Schito-Colle D'Arte nell'intersezione con via Cellaro: fortunatamente non sono entrate in collisione, ma una delle due, una Fiat Multipla, è volata sulla rotatoria terminando la sua corsa poco distante.