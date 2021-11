«Nel corso degli ultimi giorni, in corrispondenza dell'aumento su scala nazionale, si è assistito ad Anagni ad una crescita dei casi positivi di Covid-19. Attualmente il numero di concittadini positivi è di: 50».

Così scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Anagni Daniele Natalia il quale rivolge un appello alla cittadinanza. «La ASL mi ha inoltre informato che si tratta di casi isolati, tutti in isolamento domiciliare e che sul territorio comunale non c'è alcun cluster - aggiunge il primo cittadino - Rinnovo, quindi, le mie parole di sempre invitando tutti a prestare la massima attenzione ed a far sì che il senso di responsabilità si accompagni sempre a quello della libertà. Rispettiamo chi ci sta vicino e le regole così da evitare, specie in questa fase di "transizione" dell'epidemia, situazioni spiacevoli».

Intanto tra i 68 casi di positività registrati sabato scorso, sei sono del comune di Anagni.