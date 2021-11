Era uscito per una camminata immerso nel verde quando è scivolato in una scarpata in zona Selvacava, ad Ausonia. Paura per un uomo che è riuscito a chiedere aiuto ma il luogo troppo impervio era inaccessibile ai carabinieri e ai mezzi di soccorso. Si è reso necessario l'intervento di un elicottero con un verricello per recuperarlo. L'uomo è stato poi accompagnato all'ospedale per accertamenti, non sarebbe in gravi condizioni.