CORONAVIRUS LAZIO, D'AMATO: "OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 33.535 TAMPONI, SI REGISTRANO 697 NUOVI CASI POSITIVI (-110), 2 I DECESSI (-3), 482 I RICOVERATI (+2), 59 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +361 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 2%.

I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 286. CALO GIORNALIERO RISPETTO AL GIORNO, PRIMA MA IN LIEVE AUMENTO RISPETTO ALLO STESSO GIORNO DELLA SETTIMANA SCORSA. ATTESA ANCORA CURVA IN ASCESA.

LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO COVID DI IERI SONO AUMENTATE DEL 28% RISPETTO A SABATO SCORSO, IL 54% SONO TERZE DOSI, IL 33% SONO SECONDE DOSI E IL 13% SONO PRIME DOSI.

E' NECESSARIO, TRASCORSI I 180 GIORNI, PROCEDERE ALLA DOSE DI RICHIAMO PER GLI OVER 60. PER CHI HA FATTO IL VACCINO J&J SI PROCEDE A PRESCINDERE DALL'ETA' TRASCORSI I 180 GIORNI SENZA ASPETTARE LA SCADENZA DEL GREEN PASS. SI PUO' ACCEDERE ANCHE SENZA PRENOTAZIONE AGLI HUB VACCINALI".

* Vaccino antinfluenzale: da martedì 9 al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione di vaccini ai medici di medicina generale e somministrati 488 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.618 medici di medicina generale e 302 pediatri di libera scelta.

* Campagna vaccinale: oltre 8,8 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

* Terza dose: oltre 300 mila dosi effettuate. Il 30% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

*** Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 160 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 43 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 90 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 235 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.