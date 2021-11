Sono 68 i nuovi casi positivi al Covid in Ciociaria registrati nelle ultime 24 ore. I numeri sono emersi su un campione di 1013 tamponi effettuati in provincia di Frosinone. I negativizzati sono 22. I ricoverati sono 14. Non si registrano decessi.

La situazione nei comuni

Il centro con il maggior numero di contagi è Cassino, con 11 nuovi casi. Seguono Anagni e Sora con 8, Frosinone con 6, Alatri e Ferentino con 5, Fiuggi e Paliano con 4, Piglio con 3, Serrone con 2, Ausonia, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Fumone, Pescosolido, Piedimonte San Germano, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Supino, Torrice, Vallecorsa, Vivo del Lazio con 1.