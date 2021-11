Incidente mortale a Ghilarza. Un uomo di 60 anni, Luigi A., è morto ieri poco prima delle 22 sulla strada provinciale 15 che conduce al lago Omodeo. L'uomo è stato travolto mentre camminava sotto la pioggia, nella strada poco illuminata, da un'auto con a bordo conducente, moglie e figli.

L'uomo, operaio lavoratore socialmente utile di Ghilarza, è stato scaraventato sull'asfalto. Il conducente dell'auto, che da una prima ricostruzione ha visto il pedone solo all'ultimo secondo, si è subito fermato per soccorrerlo ma per il 60enne non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo, come accertato dal sanitario in servizio alla Guardia medica.