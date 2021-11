È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi ieri mattina lungo via Ausente, in territorio di Cerri Aprano, nel Comune di Santi Cosma e Damiano. Un sinistro che ha provocato disagi al traffico e che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Erano circa le undici quando una Toyota, condotta dal cinquantunenne Pasquale C. di Santi Cosma e Damiano, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è entrata in collisione con un autocarro Piaggio, condotto da Raffaele Z., cinquantaseienne di Formia.

A causa dell'impatto, avvenuto nei pressi del civico settecento, la Toyota finiva nella scarpata sottostante.

Entrambi i conducenti riportavano conseguenze, tanto da essere trasferiti con le ambulanze del 118 presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. Le loro condizioni, comunque non sarebbero particolarmente gravi, anche se inizialmente, vista la posizione dell'auto, si è pensato a qualcosa di più grave. Sta di fatto che sul posto intervenivano i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano per i rilievi del caso, supportati anche da una pattuglia della polizia locale sancosimese ed anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte.

Da verificare la dinamica del sinistro, che in considerazione del "volo" nella scarpata di uno dei due mezzi, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

Tutti e due i mezzi coinvolti nella collisione sono stati sottoposti a sequestro da parte dei carabinieri di Santi Cosma e Damiano, che stanno ricostruendo la dinamica dell'impatto. Il traffico sull'importante arteria ne ha risentito, anche perché la strada è quella che collega l'estremo sud pontino con la Statale 630 Formia-Cassino e in pratica ospita il transito di tutte le auto che da Castelforte, Santi Cosma e Damiano e dal Casertano che devono imboccare l'autostrada a Cassino. Purtroppo via Ausente, già in passato, è stata teatro di altri incidenti stradali, alcuni dei quali abbastanza gravi.