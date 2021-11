Due persone sono state denunciate dai carabinieri per furto e per porto abusivo di armi. A Scauri, i militari locali dell'Arma, hanno deferito alla magistratura un "vampiro" di energia elettrica: l'uomo, per evitare di pagare la corrente, si era allacciato abusivamente alla cassetta di derivazione dell'Enel. La scoperta è stata fatta al termine di un sopralluogo dei carabinieri, che hanno denunciato l'uomo.

Stessa sorte per un ventisettenne di Formia, che invece dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane, che era alla guida di un autocarro, è stato fermato a Santi Cosma e Damiano dai carabinieri. In seguito a una perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di 22 centimetri. Oltre al sequestro dell'oggetto, il ventisettenne è stato denunciato all'autorità giudiziaria.