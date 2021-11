Sale la preoccupazione in città per la presenza di malviventi che si aggirano fra le case a caccia di denaro e oggetti preziosi. Venerdì sera, nella zona bassa della Selva di Sora, Anna Di Maio, 36 anni, si è trovata i ladri di fronte e, con grande coraggio, li ha messi in fuga.

È lei stessa a raccontare l'accaduto: «Mio marito era rientrato a casa dieci minuti prima di quanto poi è successo. Era dentro casa, non aveva acceso le luci della cucina e del salone, ma di un'altra camera. Ero con i miei figli e stavamo uscendo dal retro del mio negozio per raggiungere l'abitazione che si trova sopra l'attività commerciale. Qui mi sono imbattuta in due persone che erano all'interno della mia proprietà.

Ho chiesto loro: cercavate qualcuno? Nessuno dei due mi ha risposto, anzi si muovevano con molta disinvoltura, con le mani in tasca uscivano tranquillamente nel viale per raggiungere l'area del distributore di benzina. Ho capito che erano dei ladri, ho quindi fatto rientrare subito nel negozio i miei figli e li ho seguiti inveendo contro di loro. Non ho pensato al pericolo. Ho agito d'istinto per ché c'erano i miei figli, per quello ho urlato contro di loro».

La signora Anna tira un respiro profondo, è ancora scossa. «I due sono arrivati al distributore di benzina, poi una terza persona è uscita dal terreno che si trova dietro il distributore e quindi praticamente anche dietro la mia abitazione. Poi è arrivata una Opel blu scuro che ha caricato i tre e a gran velocità è andata via, ha fatto inversione nel distributore di benzina e si è diretta verso Sora».

E sempre la stessa sera i ladri sono stati segnalati anche in via Boccaccio, dove due ragazzi hanno visto nel giardino dell'abitazione una torcia e ha avvisato i carabinieri di Sora. Non sono stati i soli. I militari dell'Arma hanno ricevuto numerose segnalazioni di persone sospette aggirarsi con fare sospetto nei pressi delle abitazioni.

Una signora che abita in centro, in via Santa Lucia, riferisce angosciata del suo appartamento messo a soqquadro. E poi altre segnalazioni di auto sospette.

La paura dei ladri è forte in città e l'attenzione è alta anche in tutto il Sorano, dove molte famiglie non dormono sonni sereni e chiedono che vengano intensificati i controlli.