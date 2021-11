Incidente di caccia ieri mattina a Santi Cosma e Damiano, che ha visto involontario protagonista un trentaquattrenne nativo di Formia, ma residente a Spigno Saturnia. Si tratta di Antonio Borrelli, titolare di un locale di ristorazione, il quale, dopo essersi ferito con il suo stesso fucile, è stato trasferito in eliambulanza a Latina.

Il fatto si è verificato ieri mattina, quando il trentaquattrenne ha deciso di recarsi a caccia nelle campagne di Santi Cosma e Damiano. L'incidente si è verificato in via Ruosi, dove il Borrelli si è recato da solo, non considerando le condizioni del terreno, reso meno sicuro dalla intensa pioggia caduta negli ultimi giorni. Improvvisamente, proprio a causa del terreno impervio, il ristoratore perdeva l'equilibrio e nella caduta faceva partire involontariamente un colpo di fucile, che lo colpiva all'anca della gamba sinistra.

Ovviamente l'uomo si accasciava al suolo, per la ferita riportata e che non gli consentiva di muoversi. Dopo pochi minuti scattava l'allarme e sul posto si portavano i Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte ed anche un'ambulanza del 118.

I sanitari, una volta accertatisi delle condizioni del ferito, lo hanno stabilizzato, ma hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza, in quanto si rendeva necessario il trasferimento in un nosocomio più attrezzato, in considerazione della particolarità della lesione riportata. E infatti poco dopo mezzogiorno l'eliambulanza atterrava a Santi Cosma e Damiano, da dove ripartiva quasi subito per trasferire il ferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri che hanno accertato che il fucile era detenuto regolarmente dal ferito. Una informativa è stata inviata all'autorità giudiziaria di Cassino, che non ha disposto il sequestro dell'arma da caccia.

La notizia dell'incidente si è subito sparsa in zona, anche con indiscrezioni fantasiose, secondo le quali il ferito era stato colpito da un altro cacciatore. Voci poi smentite dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri della locale stazione. Purtroppo si è trattato di un incidente imprevisto, che è costato il ferimento ad un'anca del Borrelli, che già da ieri è sottoposto alle cure del caso da parte dei medici dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.