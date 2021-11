Quasi cinquecento candidati per cinque posti di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Veroli. Sono esattamente 479 le domande presentate per i quattro concorsi pubblici per ricerca di personale. In questi giorni sono previste le nomine delle commissioni esaminatrici da parte del responsabile del personale dell'Ente. Nell'immediato saranno, quindi, fissate le date per procedere alla prova pre-selettiva alla quale, secondo domanda, parteciperanno tutti i candidati.

Dall'acquisizione, avvenuta in modalità telematica tramite operatore abilitato, i candidati risultano nel seguente numero per concorsi indetti: 71 candidati per i due posti di funzionario tecnico da assegnare all'area tecnica.

Ben 189 per un posto di funzionario amministrativo-contabile per il settore Finanziario-Personale-Tributi-SUAP. Sono, invece, 65 le domande arrivate per un posto di istruttore tecnico per il settore Lavori pubblici.

Ed ancora 154 per un posto di agente di polizia locale.

Un numero di candidati che complessivamente risultano 479, dai quali attraverso tutte le varie selezioni previste dai bandi di concorsi, dovranno risultare le cinque nuove figure professionali che andranno a ricoprire ruoli importanti nei settori tecnici-amministrativi-finanziari e di polizia locale, con contratti a tempo pieno ed indeterminato, come funzionari e come istruttori.

«L'impegno dell'amministrazione di assunzioni di personale qualificato a tempo indeterminato nell'Ente – sottolinea il sindaco Simone Cretaro – è oramai in piena attuazione. Abbiamo dato indicazioni di portare a termine in tempi ragionevolmente brevi le selezioni affinché la struttura tecnico-amministrativa del Comune di Veroli possa avere a disposizione ulteriori risorse umane in grado di andare a ricoprire ruoli importanti nell'ambito delle attività gestionali. Un risultato che definirei storico, visto che da oltre vent'anni abbiamo questa opportunità che grazie al lavoro di squadra dell'intera amministrazione stiamo portando a termine con tenacia e forza di volontà».