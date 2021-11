Dopo vari episodi vandalici perpetrati lungo i vialetti sottostanti la passeggiata del Vascello a Ferentino, il Comune ha deciso di intervenire per il ripristino delle condizioni di sicurezza per i pedoni. L'ufficio tecnico municipale ha già effettuato un sopralluogo, ravvisando la necessità di lavori di manutenzione straordinaria.

Questi lavori riguardano in particolare la sistemazione dei bagni pubblici del Vascello e la messa in sicurezza dei vialetti adiacenti, attraverso la delimitazione delle scarpate, e la sistemazione del fondo stradale che potrebbe causare cadute ai passanti.

In realtà è stato riscontrato che, oltre all'azione degli agenti atmosferici che hanno provocato il deterioramento della copertura dei servizi igienici, emergono danneggiamenti da azioni vandaliche sia sulle murature interne dei bagni che su quelle esterne.

Per cui il quadro economico dei lavori da effettuare corrisponde a poco più di trentamila euro. Lavori che sono già stati affidati alla ditta "Bondatti Giancarlo", che presto interverrà per una serie di opere necessarie, come la pulizia delle murature imbrattate, la sistemazione della pavimentazione e il rivestimento delle pareti. Ed ancora si opererà per la rimozione e la sostituzione dei sanitari danneggiati da ignoti, come pure cancelli e porte in ferro, la tinteggiatura di tutte le pareti interne ed esterne e il ripristino delle recinzioni similmente danneggiate.

Il sopralluogo tecnico effettuato ha evidenziato che è stato portato via persino il coperchio di un tombino fognario, lasciando una situazione di pericolo per i pedoni che naturalmente verrà eliminata con i lavori previsti.