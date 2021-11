Stellantis ha comunicato che lunedì 8 novembre non si lavora causa mancanza semiconduttori. La comunicazione alle Rsa di stabilimento è giunta nel pomeriggio di ieri: si tratta del 76° giorno di chiusura collettivo dall'inizio dell'anno. Sulla decisione pesa inevitabilmente anche la flessione delle immatricolazioni e in particolar modo di Alfa Romeo. Per quel che riguarda il Biscione si fa sentire l'uscita di scena della Giulietta e le vendite di Giulia sono ormai al minimo.

L'unica auto del marchio italiano a trainare le vendite resta lo Stelvio. Ciò che balza agli occhi nei dati sulle vendite per brand di Stellantis è che tutti sono in calo come quota di mercato.

A ottobre i dati ufficiali dicono che Stellantis si assesta al -41,7% cioè in totale 35.664 immatricolazioni. L'unico dato in salita riguarda il+11,3% di immatricolazioni nei primi 10 mesi del 2021 rispetto al 2020, anno però costellato dalla grave pandemia. Nello specifico per singola casa costruttrice di Stellantis abbiamo: Alfa Romeo 757 immatricolazioni; Jeep 3.705 immatricolazioni; Fiat 17.116 immatricolazioni; Lancia 3.012 immatricolazioni; Maserati 126 nuove vetture immatricolate; Citroen/Ds 140 immatricolazioni; Opel 2.496 immatricolazioni; Peugeot 4.438 immatricolazioni.

Entrando ancora più nello specifico gli analisti esperti del settore rilevano che tra le 10 auto più immatricolate in Italia nel mese di ottobre, Alfa Romeo non esiste.

Nelle prime 10 posizioni Stellantis riesce però a piazzare ben 6 veicoli.

Parliamo però della Fiat Panda, della Lancia Ypsilon, della Fiat 500, della Jeep Renegade, della Jeep Compass e della Peugeot 2008. La Fiat Panda resta anche ad ottobre il veicolo che tira di più con ben 11.005 auto immatricolate sulle 17.116 che è il dato totale di Fiat nello scorso mese come nuove immatricolazioni.