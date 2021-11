E' morta nel suo lettino, a soli tre anni. Ad uccidere la piccola, probabilmente, una crisi convulsiva. La tragedia arriva dal quartiere San Paolo, nel quadrante Sud di Roma.

A fare la drammatica scoperta, la mamma che era andata davanti al lettino della bimba per svegliarla. La donna si è subito accorta che qualcosa non andasse, la figlioletta respirava a fatica e aveva le labbra cianotiche, in preda a quella che è sembrata essere una crisi convulsiva.

Nonostante la richiesta d'aiuto dei genitori che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, per la piccola non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno fatto di tutto nel tentativo di salvarla, purtroppo senza esito.