73 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h, su un totale di 750 tamponi. Nuovo balzo in avanti dei contagi, dunque, e con meno tamponi rispetto alle 24h precedenti. Ieri, infatti, su 1070 tamponi i positivi erano stati 49.

Il bollettino dell'Asl di Frosinone di oggi riporta anche 18 negativizzati e 15 ricoverati nel reparto di malattie infettive dello Spaziani. Fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Anagni registra il record peggiore in provincia con 16 nuovi positivi. 9 a Ferentino, 6 a Cassino e Frosinone, 4 a Ceccano, 3 ad Alatri e Arpino. Due nuovi positivi a Piedimonte San Germano e altrettanti a Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Sora, Vico nel Lazio e Veroli. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Aquino, Boville Ernica, Casalvieri, Ceprano, Falvaterra, Guarcino, Isola del Liri, Paliano, Roccasecca, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Torrice e Vallecorsa.

Il confronto con ieri

Ieri 49 nuovi casi Covid in provincia. E sono 8 ad Anagni, 4 a Cassino, Ferentino, Frosinone e Piedimonte San Germano, 3 a Monte San Giovanni Campano, Fiuggi, Sora e Veroli, 2 ad Alatri, Ceprano

e Paliano, 1 a Boville Ernica, Ceccano, Patrica, Piglio, Pontecorvo, Sant'Apollinare e Supino.