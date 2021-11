Un appello accorato per cercare di rimediare almeno in parte a una violenza vera e propria, uno shock per un'anziana di ottantadue anni della valle dei santi che ha subito il furto di una borsa. All'interno sostanzialmente non c'era nulla di valore, almeno non nel senso economico che auspicavano i ladri che l'hanno portata via, ma moltissimi oggetti simbolici, come fotografie, occhiali da vista e documenti.

I delinquenti hanno agito in via Collenuovo, a Sant'Apollinare, sulla strada provinciale in prossimità della contrada Giunture, dove si sono intrufolati nell'abitazione di due anziani coniugi. Dalla casa hanno portato via proprio la borsa della signora.

Accorato l'appello della figlia: «I ladri sicuramente l'hanno buttata via perché all'interno non c'erano soldi, ma tante cose importanti per lei, come le foto dei miei nonni, l'apparecchio acustico, gli occhiali da vista e da sole e tutti i documenti. Chiedo a chiunque notasse una borsa in pelle di colore azzurro carta da zucchero buttata sul ciglio della strada di recuperarla e contattarmi o avvisare le forze dell'ordine».

Subito dopo l'abitazione della coppia di anziani, ci sarebbe stato un tentativo di furto anche in una casa vicina. E ancora, delinquenti sono entrati in azione anche nel comune di Pignataro Interamna. Sono ancora le vittime a raccontare la paura e il trauma subito: «Avete inflitto un duro colpo alla mia famiglia, violato la mia casa, derubato oggetti a noi cari, ai quali erano legati tanti bei ricordi – le parole commosse, piene di dolore e angoscia che i padroni di casa hanno affidato ai social-. Avete setacciato ogni angolo, persino nel congelatore». Da mesi ormai in tutta la zona della Valle dei Santi c'è chi giura di vedere ladri in fuga tutte le sere, e molti raccontano di notte trascorse a inseguire automobili, ma anche in pieno giorno non mancano segnalazioni continue. Gli occhi sono sempre aperti.

Esiste una fitta rete di collegamento tra i cittadini fatta di gruppi social, specialmente sulla nota piattaforma whatsapp con l'obiettivo di tenere informata tutta la popolazione su eventuali movimenti e persone sospetti, e scambiare informazioni utili. Qualcuno propone di organizzare delle ronde, altri riconducono a più miti consigli di affidarsi alle forze dell'ordine.