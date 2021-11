«In questi giorni ci troviamo di fronte ad una recrudescenza della pandemia, con l'epidemia Covid che sta rialzando prepotentemente la testa. L'Rt torna a salire ed è sopra la soglia epidemica anche l'indice di trasmissibilità sui ricoveri ospedalieri». Lancia così l'allarme per il Covid la manager dell'Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro.

Lo fa nella giornata in cui i nuovi casi sono 49.

Il giorno prima erano stati 84, mercoledì 41 per un totale di 174 in 72 ore a una media di 58, mentre questa settimana è attualmente a 40 ogni 24 ore, il dato più alto dai 41,14 del periodo 10-16 maggio. Negli ultimi giorni si sono registrati anche 19 casi nelle scuole, di cui 15 sono studenti e 4 insegnanti.

In crescita ancora i ricoverati che sono 18 (più 3).

Il direttore generale Asl prosegue: «È necessario pertanto, in questa fase, stringere le fila e combattere tutti la battaglia contro il Coronavirus con unità di intenti. La recrudescenza dei casi si sta verificando nonostante la nostra provincia sia caratterizzata da un tasso vaccinale particolarmente elevato. Appare perciò necessario intensificare la campagna di sensibilizzazione in favore della vaccinazione, per chi ancora non dovesse averla fatta, e i comportamenti preventivi corretti dei cittadini distanziamento, uso di mascherine, igiene della mani da parte dei tutti i mezzi di comunicazione, come già lodevolmente avvenuto durante l'ultimo anno. Come sempre la situazione epidemiologica scolastica sembra seguire l'andamento epidemiologico della popolazione in generale. I casi totali nella nostra provincia negli ultimi giorni hanno registrato un incremento e per quanto riguarda le scuole negli ultimi due giorni sono stati notificati 8 casi nella primaria, 4 casi nella media, 3 nelle superiori e 4 docenti. Solo l'adozione delle misure di prevenzione particolarmente stringenti sarà possibile tutelare la didattica in presenza che resta l'obiettivo principe da conseguire».

La giornata

Sono 49 i nuovi casi Covid in provincia. E sono 8 ad Anagni, 4 a Cassino, Ferentino, Frosinone e Piedimonte San Germano, 3 a Monte San Giovanni Campano, Fiuggi, Sora e Veroli, 2 ad Alatri, Ceprano e Paliano, 1 a Boville Ernica, Ceccano, Patrica, Piglio, Pontecorvo, Sant'Apollinare e Supino. In questa settimana si contano già 201 contagiati a 40,20 di media. La passata settimana, sempre al venerdì, i casi erano 101. Per cui l'incremento percentuale a sette giorni è del 99%. Rispetto a due venerdì fa, invece, la crescita è dell'89,62%. A novembre, che poi sarebbe il dato settimanale, si hanno 27 casi a Frosinone, 22 ad Anagni e Cassino, 19 ad Alatri, 11 a Ceccano, 10 a Ferentino, 7 a Fiuggi e Sora.

Gli indicatori

Prosegue la risalita dell'incidenza settimanale per 100.00 abitanti. Ieri, giornata deputata al calcolo di questo valore, era a 58,28 contro il 31,24 di venerdì scorso e il 30,82 di quello prima ancora. Giovedì, per la prima volta dal 16 agosto è stato superato il livello di guardia di 50 (con 54,09). Si riabbassa, invece, il tasso di positività, passato in 24 ore dal valore record degli ultimi tempi di 7,10% a 4,57%. La media della settimana è di 4,56%. Venerdì scorso era a 3,11% con la settimana che si sarebbe chiusa a 3,01%.



I tamponi

Per il secondo giorno di fila più di mille test eseguiti e sono 4.113 nella settimana in linea per superare il dato record della passata settimana di 6.002.

I vaccini

Diffusi ieri dall'Asl i numeri aggiornati dei vaccini. Con una dose sono 60.306, con doppia dose 322.870 e con tre dosi 12.864 per un totale di 383.176 persone che hanno completato il ciclo con doppia dose. La percentuale dei vaccinati è all'83,6%. Dando uno sguardo alle fasce d'età ci sono ancora delle sacche di resistenza: hanno la doppia dose il 63,1% dei trentenni, il 64,4% dei ventenni e il 66,6% dei quarantenni, mentre i cinquantenni sono al 68%. Hanno abbondantemente superato il 70% di doppie dosi i giovani tra i 16 e i 19 anni (75,3%), i sessantenni (77,3%), gli ottantenni (79,1%) e i settantenni (83,4%).