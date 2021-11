Una mattinata da dimenticare per una settantenne di Cassino. La donna è stata vittima di uno scippo in via Rossini. Un giovane le ha strappato la borsa per poi darsi alla fuga.

Le grida della donna hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti che le sono andati in soccorso e hanno contattato immediatamente i carabinieri.

Il giovane era a piedi e, dopo lo scippo, si è dato alla fuga. I militari sono sulle sue tracce, le immagini delle telecamere nella zona potrebbero offrire elementi utili a rintracciarlo e a ricostruire la dinamica. Nella borsa la donna aveva circa cento euro.