Ennesimo incidente su via Palianese Sud. Questa volta lo scontro è avvenuto, intorno all'ora di pranzo, all'altezza dell'ingresso del parco "La Selva di Paliano". Due le auto coinvolte che si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Nel violento impatto, sono andate distrutte una Fiat 500 ed una Ford Focus. Miracolati gli occupanti, quattro persone che sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state trasportate nell'ospedale di Colleferro per le cure del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia locale di Paliano per regolamentare il traffico e per i rilievi di rito.