Ieri mattina, giorno di mercato, il sindaco Luca Di Stefano è tornato tra i banchi degli ambulanti.

L'aveva fatto in campagna elettorale, zaino in spalla, per distribuire le brochure del suo programma.

Ora il motivo è diverso: «Stiamo consegnando le buste per la raccolta differenziata di plastica e carta a tutti gli ambulanti.

Rispetto delle regole e basta rifiuti per terra», ha spiegato il primo cittadino. Un messaggio chiaro lanciato da Di Stefano che si è confrontato con i commercianti ambulanti recependo le loro istanze e raccogliendo i complimenti per essersi presentato.

La linea adottata dalla nuova amministrazione non prevede sconti: fin dalla prossima settimana chi non rispetterà le regole verrà sanzionato dalla polizia locale. Gli ambulanti del mercato sono avvisati.